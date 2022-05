Leader-Förderung Nachhaltige Konzepte in Schönhausen gefragt

„Altmark-Elbe-Havel“ heißt die neue Lokale Aktionsgruppe, welche in der neuen Förderperiode Geld aus dem europäischen Leader-Programm an regionale Antragsteller ausreichen möchte. Dazu gibt es in Schönhausen einen Workshop.