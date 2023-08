Auf dem Wuster Sportplatz finden in der Sommerschule auch Workshops statt. In der Baracke auf dem Platz ist Helen Tate-Worch (Zweite von links) die Organisatorin. Sie sorgt für gute Verpflegung und hilft, wenn es Sorgen bei den Kindern gibt.

Wust - Die Sommerschule in Wust bietet den Teilnehmern jeden Tag etwas Neues. Sind es am Vormittag die Stunden in den einzelnen Gruppen für das Englischlernen, stehen am Nachmittag abwechslungsreiche Themen in Workshops zur Auswahl.