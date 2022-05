Neue Ausstellung in Havelberg zeigt das „Küchenleben“ über viele Jahrhunderte

Susann Hellemann und Lothar Binger stellen erstmals in Sachsen-Anhalt aus. Ihr „Küchenleben“ in Havelberg umfasst eine große Sammlung zur Geschichte der Küche vom Mittelalter bis in die Neuzeit. Dabei spielen auch Ernährung und CO2-Fußabdruck eine Rolle.

Foto: Andrea Schröder