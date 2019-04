Drei Orte, drei Maler, drei Temperamente

„Lebenswelten – Bilderwelten – drei Orte, drei Maler, drei Temperamente“ ist der Titel der Ausstellung, die am Sonnabend, 13. April, um 15 Uhr im Prignitz-Museum am Dom Havelberg eröffnet wird. Die Künstler Harald Böhm, Anton Friedt und Günter Rudolf Kokott kennen sich aus einer Städtepartnerschaft zwischen Berlin Kreuzberg, Ingelheim am Rhein und dem Landkreis Bergstraße. Als Gemeinschaftsprojekt konzipierten sie eine Kunstausstellung, die drei Orte, drei Maler und drei Temperamente vorstellt.

Einer der Künstler, Anton Friedt, hat zehn Jahre seiner Kindheit in Havelberg verbracht. Kunstunterricht hatte er beim Maler und Museumsleiter Kurt Henschel. Er wurde später selbst Kunsterzieher in seiner neuen Heimat am Rhein. Nach dem Fall der Mauer traf er seinen Lehrer in Havelberg wieder und zeigte 1992 mit ihm in der Ausstellung „Zwei Maler sehen ihre Stadt“ erstmals seine Bilder in Havelberg.

Das Museum des Landkreises Stendal präsentiert die Kunstausstellung vom 13. April bis 10. Juni im historischen Schlafsaal des einstigen Domklosters im Prignitz-Museum am Dom in Havelberg. Geöffnet ist sie außer montags täglich von 10 bis 12 und 13 bis 18 Uhr.