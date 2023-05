Wenn Radfahrer und Kremser am Himmelfahrtstag wieder ausschwärmen, gibt es einen Anlaufpunkt mehr: Die Gaststätte auf dem Schönfelder Campingplatz hat wieder geöffnet.

Neue Gaststätte an der Elbe - Schönfeld bietet Einkehrmöglichkeit am Herrentag

Schönfeld - Das Schild, was über der Eingangstür noch fehlt, ist in Arbeit: „Flotte Lotte“ wird darauf stehen – so nennt sich die Gaststätte auf dem Schönfelder Campingplatz, welche vor kurzem ihre Pforten öffnete. Anja und Chris Freitag aus dem altmärkischen Wischer haben das Objekt von der Gemeinde Kamern gepachtet – und schon einige Pläne.