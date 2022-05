Neue Havelberger Hausinhaber mit viel Energie

Havelberg - Ihren Namen, so geben die beiden Rheinländer im Gespräch an, möchten sie erst öffentlich machen, wenn sie richtige Havelberger geworden sind. „Wir arbeiten fleißig darauf hin“, erklären sie. Und meinen damit den Abschluss der vollständigen Sanierung eines früheren Kaufhauses an der Ecke Marktstraße/Lange Straße. Danach wollen sie hier dann auch richtig einziehen. „Ein Zufall hat uns vor längerer Zeit einmal in den Osten Deutschlands verschlagen, und wir haben uns sofort in die Gegend verguckt. Auch in Havelberg. Denn das ist wirklich eine schöne Stadt.“ Schließlich entschlossen sich beide dazu, sich hier sesshaft zu machen, und erwarben zu diesem Zweck das seit 2006 leerstehende Haus, „das aufgrund seiner Bauweise einen besonderen Reiz auf uns ausübte“. Unter anderem war es ganz früher einmal Geschäftshaus der Familie Marwitz. Diese eröffnete es im Jahr 1911. Zu DDR-Zeiten ging es dann an die HO (Handelsorganisation) über. Zuletzt befand sich bis zur Schließung im Jahre 2006 das Kaufhaus „minitextil“ darin. Um die seitdem leeren Fensterscheiben etwas ansehnlicher zu gestalten, waren diese bis ins Jahr 2021 hinein den Havelberger Ortschaften zur Ausgestaltung vorbehalten.