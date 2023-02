In dieser Woche zeigt sich ein kleiner Abschnitt der Fahrbahn direkt an der Sekundarschule aufgebuddelt. Unter anderem ist hier von den beiden Arbeitern ein neuer Hydrant gesetzt worden.

Havelberg - In der Havelberger Pestalozzistraße finden bereits seit einiger Zeit Bauarbeiten statt. Dabei geht es um die Rekonstruktion der Trinkwasserleitung und die Rekonstruktion der Gasleitung, wie Rainer Pieper, Abteilungsleiter Energie- und Wasserversorgung bei den Stadtwerken in Havelberg, informiert. Rekonstruktion heißt in dem Fall, dass hier komplett neue Leitungen in die Erde kommen.