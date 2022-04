Neuer Tischkicker steht im Hort in Klietz hoch im Kurs

Klietz - Die neueste Attraktion im Klietzer Schulhort ist dicht umringt: Vier Jungen spielen am Tischkicker, welcher sich vor kurzem zur Tischtennisplatte und dem Airhockeytisch gesellt hatte. Das Team von Paul Breitenstein hat gerade ein Tor geschossen. Der Ball landet in einer Art „Fahrstuhl“ an der Seite des Gerätes, mit dem durch einen Schlitz gesteckten Finger wird der oberste Ball ins Spielfeld befördert. In die Hand nehmen kann man die Bälle bei diesem Gerät nicht mehr – so können sie auch nicht mehr abhanden kommen.