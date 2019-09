Veranstaltungspause bei der Deutschen Angestellten-Akademie in Havelberg.

Havelberg l Erst ab dem 15. Oktober stehen wieder Angebote für Interessierte auf dem Programm. Das heißt aber keineswegs, dass bei der DAA die Arbeit ruht. „Vor Arbeit können wir uns derzeit kaum retten“, stöhnt die Havelberger Einrichtungsleiterin Yvonne Lorenz. Denn der Umzug von der Neustädter Straße 29 zur neuen DAA-Heimstatt in der Domstadt, Am Lindenweg 3, ist in vollem Gange. Mit Sack und Pack, wie es so schön heißt. Ein großer Wunsch geht damit in Erfüllung: viel mehr Platz als bisher und dazu ein Außengelände, in dem sich praktisch zu jeder Jahreszeit etwas machen lässt.

Umzug mit Kleintransporter

Seit Montag dieser Woche geht es mit einem ausgeliehenen Kleintransporter zwischen beiden Häusern hin und her: Beladen in der Neustädter Straße und Entladen Am Lindenweg lautet dabei die Devise für die hier hauptamtlich beschäftigten Mitarbeiter und die hier in verschiedenen Maßnahmen tätigen Teilnehmer. „Der Umzug ist jetzt erst einmal das Allerwichtigste“, erklärt Yvonne Lorenz. „Denn bis zum 30. September müssen wir unseren bisherigen Sitz in der Neustädter Straße komplett geräumt und in einem ordentlichen Zustand verlassen haben.“ Als letzte werden das Büro und das Netzwerk-Café ausgeräumt und zum neuen Gebäude Am Lindenweg, in dem einst die Havelberger Wohnbau ihren Verwaltungssitz hatte, geschafft. Bei der ganzen Umzieherei wird bereits genau darauf geachtet, dass die Einrichtungsgegenstände im neuen Haus auch dort abgestellt werden, wo sie sich künftig befinden sollen. Damit das ganze Umräumen nicht noch einmal von vorne beginnt. „Wir sind alle froh, wenn das erst einmal geschafft ist“, sagt die Einrichtungsleiterin. „Dann geht es flott weiter, die neuen Räume nach dem für sie bestimmten Zweck einzurichten.“

Sanitärbereiche erneuert

In den vergangenen Wochen wurden schon wichtige Vorarbeiten dafür geleistet. Vor allem malermäßig und was die Sauberkeit in den Räumen betrifft. Völlig neu hergerichtet sind die getrennten Sanitärbereiche für Frauen und für Männer. Und aus Potsdam konnten einige gebrauchte Büromöbel für die künftigen zwei Büros herbeigeschafft werden.

Einige Räume noch nicht nutzbar

Einige wenige Räume sind für die DAA allerdings noch verschlossen, was daran liegt, dass es noch Mietparteien in dem Haus gibt, deren Verträge am 30. September auslaufen. Ab 1. Oktober stehen sie dann für den Bildungsträger ebenfalls zur Nutzung bereit.

Außenbereich bietet viele Möglichkeiten

„Der tolle Außenbereich mit Garten ist eine schöne Bereicherung und bietet eine Menge Möglichkeiten“, findet Yvonne Lorenz. „So lange das Wetter offen ist, können hier auch Veranstaltungen organisiert werden und kann zum Beispiel das Netzwerk-Café Tische und Stühle für seine Gäste aufstellen. Zudem bietet die Fläche auch Bepflanzungsmöglichkeiten mit Blumen und anderen Gewächsen.

Das Netzwerk-Café wird übrigens als erstes wiedereröffnen. Am Montag, 7. Oktober, soll es soweit sein. Es wird sich im Erdgeschoss befinden, für größere Veranstaltungen kann jedoch ein dafür genügend Platz bietender bereits hergerichteter Raum im Obergeschoss genutzt werden. Die Kleidertauschbörse braucht etwas länger Zeit. Sie lädt ab 21. Oktober wieder zum Besuch beziehungsweise zum Kleidertausch.

Vier neue Teilnehmer zugewiesen

Ganz neu – und das wird viele Frauen und Männer freuen – ist bereits ab Dienstag, 1. Oktober, ein Sozialkaufhaus im DAA-Gebäude, dessen Einrichtung deshalb auch bereits in vollem Gange ist. Für Möbel, sonstiges Inventar, Bekleidung und anderes ist ausreichend Platz vorhanden. Vier neue Teilnehmer sind der DAA extra für diese Maßnahme zugewiesen worden.