Wieder haben sich die Scharlibber für ihr Dorffest Programmpunkte einfallen lassen, die Unterhaltung und Gaudi versprechen.

Scharlibbe l Gemischt mit altbewährten Angeboten gibt es vom 25. bis 27. Mai ein tolles dreitägiges Programm.

Am Freitag geht es um 19 Uhr mit einen Skat- und Romméturnier los. Mitmachen können auch Gäste von außerhalb, man muss sich dafür bei Bärbel Schulz unter Tel. 0162/332 93 39 anmelden. Für sieben Euro Startgebühr gibt es auch für jeden einen Preis.

Am Sonnabend geht es um 12 Uhr am Festplatz los. Gern können die Gäste Mittagessen – die Auswahl reicht von deftig bis süß. Um 13 Uhr starten die Dorfmeisterschaften im Schießen und Kegeln sowie zwei neuen Meisterschaften rund um den Fisch: Helmut Päsler hat Holzfische geschnitzt und mit Magneten versehen, die man mit der Angel – der Haken ist ebenfalls ein Magnet – her- ausfischen muss. Außerdem hat Helmut Päsler noch weitere Fische geschnitzt, deren Gewicht man schätzen muss.

Die Kinder können bei den Wettbewerben mitmachen, außerdem auf der Hüpfburg toben, Gokart fahren oder sich beim Heißen Draht versuchen.

Mit Spannung erwartet werden um 16 Uhr die Gaudiwettkämpfe. Neben dem traditionellen Fassrollen und dem Schubkarrenrennen ist das Hufeisenwerfen neu. Und der Part auf dem Trübengraben ist in diesem Jahr das Balancieren über den Graben auf einem breiten Band. Siegerehrung und Tanz runden den Tag ab.

Sonntag ist ab 11 Uhr Brunch.