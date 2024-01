Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Elb-Havel-Land. - Als es mit den Preisen für Energie und Heizung auch im Kreis Stendal in die Höhe ging und Sparen zum interessanten Thema wurde, schaute man an vielen Orten in der Region zwischen Elbe und Havel öfter auf das Thermometer. Manche Räume bekamen zum ersten Mal eins. Man erinnerte sich, dass an der Heizung „etwas zum Einstellen“ ist. Überlassen Menschen alles der Heizungsautomatik oder geht es nach „Gefühl“? Wie lebt man mit den kräftigen Preissteigerungen für Strom und Gas?