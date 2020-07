Juliane Braun, Doris Schulz, Mira Mahnitz und Sandra Braun mit ihrem Enkel Helge (von links) freuten sich am Sonntag über viele Besucher in der Schönfelder Kirche. Foto: Stefan Schulz

Die Verknüpfung der Offenen Gärten an jedem dritten Sonntag von Mai bis September mit der Offenen Kirche in Schönfeld ist eine gute Idee.

Schönfeld l Die Gruppe innerhalb des Dorfvereins Schönfeld, die dafür sorgt, dass Besucher sich im Gotteshaus umschauen können, hat sich am Sonntag über viele Interessierte gefreut, berichtet Sandra Braun. Sie kümmert sich mit ihrer Tochter Juliane und Siglinde Mahnitz um die Organisation, stellt Blumen an den Altar, fegt die Treppe und schaut auch sonst, ob alles in Ordnung ist. In Zeiten von Corona ist es zudem erforderlich, Anwesenheitslisten auszulegen.

„Wir hatten am Sonntag rund 65 Besucher“, erzählt die Schönfelderin. Sie kamen nicht nur aus der Umgebung, sondern zum Beispiel auch aus Braunschweig. Die Offenen Gärten lockten an und etliche Besucher nahmen das Angebot, sich auch in der Kirche umzuschauen, gern an. Dort ist eine Ausstellung zu 600 Jahren Schönfeld zu sehen. Die Veranstaltungen zum Jubiläum sind aufs nächste Jahr verschoben. Im unteren Bereich sind Fotos aus dem Dorfleben und Zeichnungen von Wilhelm Velten ausgestellt, auf der Empore Alltagsgegenstände aus dem Dorfleben früherer Zeiten. Gut besucht war am Nachmittag zudem das Spiel des Posaunenchores Schönhausen im Außenbereich.

Auch bei den nächsten Offenen Gärten wollen die Schönfelder in die Kirche einladen, das nächste Mal am 16. August. Jeweils für eine Stunde übernehmen Freiwillige von 10 bis 18 Uhr den Dienst in der Kirche. Dieses Mal waren neben Sandra und Juliane Braun Doris Schulz, Christiane Schulz, Marion Motzkus, Lindi Schmok, Edeltraud Jary, Wilhelm Velten und Annelie Mertens mit im Einsatz. Sven Bünger öffnet seinen Garten auch immer im Dezember. „Vielleicht können wir dann zu einem kleinen Konzert in die Kirche einladen“, so Sandra Braun.