Havelberg - Es tut sich was in Havelberg und den Ortschaften. Bis auf den Bereich Schulstraße/Kirchplatz und Havelvorland (Spielplatz und Pegelhäuschen) sind bereits vielerorts die Vorbereitungsarbeiten für das öffentliche Wlan-Netz abgeschlossen.

„27 Punkte in der Einheitsgemeinde sind es insgesamt, an denen sich Bürger und Touristen demnächst ins Netz einloggen können“, ist vom stellvertretenden Bürgermeister André Gerdel zu erfahren. Die meisten davon befinden sich im Bereich der Havelberger Stadtinsel. Mit ihrer Freischaltung wird im Laufe des Monats August gerechnet. Dazu gehört dann auch der Bereich um die Touristinformation in der Uferstraße.

An einigen Stellen in der Stadt gibt es bereits solche Angebote. Im Dombereich zum Beispiel, bei verschiedenen Gewerbetreibenden und bei Privatpersonen.

Das sind die Bereiche für das öffentliche Wlan

Um die Einheitsgemeinde für Touristen noch attraktiver zu machen, sind folgende Kernbereiche mit sogenannten Indoor beziehungsweise Outdoor Acces Points (Zugangspunkte im Innen- und im Außenbereich) ausgestattet worden: die historische Havelberger Altstadtinsel einschließlich dem Haus der Flüsse, der Domvorplatz sowie der Bereich um die Dorfgemeinschaftshäuser als Anlaufstelle gerade für Fahrradtouristen in den Ortschaften Damerow, Garz, Jederitz, Kuhlhausen, Nitzow und Warnau.

„Die Standorte sind aufgrund ihres besonderen kulturellen und touristischen Mehrwerts ausgewählt worden“, begründet André Gerdel. „Sie gelten als lokale Treffpunkte und touristisch geprägte Stellen, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Das sollte zu einer generellen Stimulation der touristischen Nachfrage führen“, ist er sich sicher.

Alleine auf der Altstadtinsel werden 13 Zugangspunkte im Außenbereich dafür sorgen, dass dieser städtische Bereich nahezu flächendeckend mit öffentlichem Wlan ausgestattet ist. Darunter der Marktplatz mit dem Rathaus und die bereits erwähnte Touristinformation.

Das Haus der Flüsse ist auch ausgestattet worden

Das Haus der Flüsse ist mit gleich fünf Zugangspunkten versorgt: drei für den Innen- und zwei für den Außenbereich. „Damit wird es künftig möglich sein, vom Dombereich an, der großflächig ins Netz mit eingebunden wird, über die Domtreppe bis hin zum Haus der Flüsse ohne Unterbrechung mit öffentlichem Wlan verbunden zu sein“, freut sich der stellvertretende Bürgermeister auf den Zeitpunkt der Freischaltung, in der Stadt ebenso wie in den Ortschaften.

Beauftragtes Unternehmen kennt sich hier gut aus

Partner der Stadt Havelberg in allen Projektgebieten ist das Unternehmen The Cloud Network, das sich auch schon landesweit innerhalb der Straße der Romanik, dabei unter anderem am Havelberger Dom, bekannt gemacht hat. Außerdem war die Firma bei der Digitalisierung in den Havelberger Schulen mit eingebunden.

Der stellvertretende Bürgermeister lobt zudem die Zusammenarbeit mit dem Land Sachsen-Anhalt. „Die hat wirklich sehr gut geklappt“, findet André Gerdel. Das Land förderte die Gesamtkosten von knapp über 125000 Euro mit 90 Prozent. „Ansonsten wäre wohl nie etwas aus diesem Vorhaben geworden“, ist zu erfahren.

Ein Login ist in jedem Fall erforderlich

Wenn es dann soweit ist mit der Freischaltung, müssen sich Nutzer zuerst in das Netz mit dem Titel „Ahoi! Freies Netz voraus...“ einloggen. Sie können das dann sowohl im öffentlichen Netz als auch direkt unter „Hansestadt Havelberg“ tun.