Mehr Stellplätze für Wohnmobile möchte die Hansestadt Havelberg auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße schaffen. Doch ohne Flächennutzungsplan geht das nicht.

Ohne Plan geht in Havelberg nichts mehr

Havelberg - Havelberg ist beliebt bei Wohnmobilisten. Ein kurzer Stopp für ein oder zwei Nächte steht bei so manchem, der mit Wohnmobil oder Wohnwagen unterwegs ist, auf dem Tourenplan. Dem will die Hansestadt Havelberg Rechnung tragen und zusätzliche Kurzzeitparkplätze schaffen. Eine Vorplanung gibt es bereits. Doch muss die vorerst in der Schublade bleiben.