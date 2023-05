Alte und junge Fans von Oldtimern und Simson-Mopeds sind am 13. Mai auf dem Festplatz in Schollene willkommen: Der Heimatverein lädt zum bereits 6. Simson- und Oldtimertreffen.

Oldtimerfans in Schollene willkommen

Ron Koch, André Riese und Christopher Pander vom Team "Standjass Schollene" freuen sich auf das am 13. Mai bevorstehende Oldtimertreffen in Schollene.

Schollene - Simson-, Awo- und MZ–Kenner wissen, was mit diesen Begriffen gemeint ist: Zweirad-Oldtimer aus der DDR. Zu sehen sein werden diese sowie weitere Oldies beim 6. Simson- und Oldtimertreffen am Sonnabend, 13. Mai, ab 12.30 Uhr auf dem Festplatz in Schollene. Organisator Ron Koch erwartet dazu etwa 2000 Besucher. Er präsentiert mit André Riese und Christopher Pander den Hauptgewinn der um 16 Uhr startenden Tombola: Einen Sperber aus dem Baujahr 1970 mitsamt frischem Tüv sowie Papieren.