Ein guter Zweck des Opeltreffens in Havelberg: Für die an Leukämie erkrankte Ronja Schulze (mit Maske) übergab die Vorsitzende der Opelfreunde Havelberg, Stefanie Janke (2. von rechts), der Familie (links Vater Adrian und rechts Mutter Sandra) eine Spende in Höhe von 2000 Euro. Bei dem Geld handelte es sich um auf dem Treffen gemachte Einnahmen und Spenden von Teilnehmern. Foto: Opelfreunde Havelberg

Ein unterschiedliches Echo hat das jüngste Opeltreffen der Opelfreunde Havelberg in der Stadt gefunden.

Havelberg l So haben sich an dem Wochenende „mehr als 30 Gäste über Ruhestörungen beschwert. ... Am Freitag als auch am Samstag war der Lärmpegel bis weit nach Mitternacht durch Musik und ständiges Aufheulen der Motoren so hoch, dass die Gäste mehrfach die Polizei anriefen“, berichtet die Chefin des Havelberger ArtHotels Renate Lewerken unter anderem in einem offenen Brief. Sie hat absolut nichts gegen dieses Fest, „aber es muss nach 22 Uhr einfach leiser und ab 24 Uhr muss Ruhe sein“.

Musik leiser gedreht

Stefanie Janke als Vorsitzende der Opelfreunde Havelberg sind zu der Lautstärke auf dem Platz im Mühlenholz auch noch Kritiken von anderen Beschwerdeführern bekannt geworden. Sie äußert sich wie folgt dazu: „Leider mussten wir in diesem Jahr als Veranstalter viele negative Reaktionen einstecken, von positiven Eindrücken hört man kaum etwas. Das finden wir sehr schade, da doch viele Anwohner die das Treffen besuchten, ein positives Feedback gegeben haben. Einiges können wir nachvollziehen, doch einige Reaktionen empfinden wir überzogen. So nehmen wir davon Abstand, dass nach 24 Uhr noch laute Motoren auf dem Platz zu hören waren. Wir sind nach einem Vorfall am Samstagabend sofort eingeschritten und haben Platzverbote angedroht. Die Musik ist am Freitag und Sonnabend ab 22 Uhr herunter gedreht und der Bass rausgenommen worden. Nach Rücksprachen mit Anwohnern, auch aus der Bahnhofstraße, war die Musik dort kaum zu hören.

Künftig keine Burnouts mehr

Dennoch können wir die Lärm- und auch Geruchsbelästigung der Burnout-Fahrzeuge nachvollziehen. Wir ziehen nun Konsequenzen und werden Burnouts auf dem Platz künftig verbieten. Wir hoffen so, der negativen Kritik entgegenzusteuern.“

Keine Verstöße festgestellt

Die Volksstimme hat im Havelberger Rathaus mit dem zuständigen Amtsleiter André Gerdel ebenfalls über die Beschwerden gesprochen. „Die Anmeldung der Veranstaltung bei den Behörden ist ordnungsgemäß erfolgt“, sagt er. „Bei der Flächenübergabe wurde darauf geachtet, dass die Bühne nicht in Richtung Innenstadt aufgebaut wurde.“ Am Sonnabend war das Ordnungsamt auch vor Ort, dabei konnten keine ordnungsrechtlich zu ahnenden Verstöße festgestellt werden.

"Unzulässiger Lärm"

Nach der Veranstaltung hätten dem städtischen Ordnungsamt dann einige Beschwerden sowie eine Anzeige wegen „unzulässigen Lärms“ vorgelegen. Diese würden derzeit ordnungsrechtlich geprüft und abgearbeitet. „Die Veranstaltung wurde mittlerweile mit der Polizei ausgewertet und eine Vorgehensweise bei zukünftig gleichgelagerten Ereignissen abgesprochen“, so An­dré Gerdel. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass die Windverhältnisse an beiden Festtagen den Sachverhalt noch verschärft haben.

Miteinander nicht einfach

Die Stadt werde auch künftig alles daran setzen, im Einklang mit dem Veranstalter das Konfliktpotenzial weiter zu reduzieren. „Ohne gegenseitige Rücksichtnahme wie auch eine beidseitig erforderliche Toleranz werden größere Veranstaltungen keine Zukunft haben. Das kann am Ende auch nicht gewollt sein. Bisher ist uns dieses, wenn auch nicht immer einfaches Miteinander jedoch stets gelungen.“

Ein sehr guter Zweck

Hervorzuheben ist aber unbedingt eine ganz andere Seite der Veranstaltung, nämlich ihr absolut guter Zweck. So sind von Teilnehmern und Besuchern insgesamt 2000 Euro für ein leukämiekrankes Mädchen aus der „Opelfamilie“ gespendet worden. „Es handelt sich um Ronja Schulze“, berichtet Stefanie Janke. „Wir haben das Geld persönlich überbracht. Die Freude über die Spende war natürlich sehr groß.“

Wunsch hat sich nicht erfüllt

Ronja ist 14 Jahre alt und wohnt mit ihrer Familie in Wandlitz. Die Eltern gehören dem Verein „Blitz Kartell Barnim IG“ an. Ronja ist vor einigen Wochen an Leukämie erkrankt und konnte aus diesem Grund das diesjährige Havelberger Opeltreffen nicht besuchen. Das hatte sie sich so sehr zu ihrer Konfirmation gewünscht. Leukämie erfordert eine sehr konstenintensive medizinische Behandlung, weshalb Ronjas Vater Adrian bereits darüber nachdenkt, seinen geliebten Opel Zafira zu verkaufen.