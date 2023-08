Packer verwandelt sich in Wust in einen Soldaten

Wust - Arthur Shettle, Theaterregisseur und Musiker aus New York, hat in diesen Tagen bei der Sommerschule in Wust alle Hände voll zu tun: Am Vormittag und am Nachmittag stehen Proben für das am Sonnabend stattfindende Open-Air-Konzert „Wust Rocks!“ an, am Abend wird dann für die Aufführung des Brechtschen Theaterstückes geprobt.

Letzteres erfolgt in der Theaterbaracke auf dem Sportplatz, wo die Aufführungen stattfinden. Die Premiere ist am Donnerstag um 19 Uhr, wobei hauptsächlich die Sommerschüler und Dozenten auf den Zuschauerstühlen sitzen werden. Weitere Aufführungen folgen am Freitag und am Sonnabend zur selben Zeit, der Kartenvorverkauf läuft bereits – ebenso wie für das Open-Air-Konzert am Sonnabend. Dies erfolgt in Kooperation mit Art-Tour-Entertainment

Regisseur ist hier für alles zuständig

Seit Beginn der Sommerschule – dies war Mitte Juli – wird geprobt. Neben Dozenten spielen auch Wuster wie Enrico Reumann – er übernahm diesmal wieder die Hauptrolle – und erstmals auch seine Tochter Amber mit. Arthur Shettle hatte das Casting übernommen, er ist zudem dafür zuständig, dass Technik, Musik und Beleuchtung richtig funktionieren.

Am Montag wurde erstmals in Kostümen geprobt. Die Uniformen stammen aus dem riesigen Fundes der Tangermünder Firma Sturm – diese hatte neben weiteren auch die Darsteller des neuen Kinofilms „Im Westen nichts Neues“ mit Uniformen ausgestattet.

Die Aufführung des Lustspiels findet in einer abgedunkelten Baracke statt, wozu die Fenster verhangen werden. Denn es wird eine düstere Szenerie benötigt – schließlich geht es um ein finsteres Thema: Der Austauschbarkeit menschlicher Identitäten. Übrigens in Zeiten von Internetbetrug wieder hochaktuell.

Zehn Darsteller stehen auf der Bühne

Die Hauptfigur ist der irische Packer Galy Gay, er wird auch im Untertitel des 1927 erschienenen Stücks erwähnt: „Die Verwandlung des Packers Galy Gay in den Militärbaracken von Kilkoa im Jahre 1925“. Weil Soldaten der englischen Kolonialmacht, die in Indien stationiert sind, zum Appell einen vierten Mann benötigen (dieser war bei einem Überfall auf eine Pagode zu Schaden gekommen), bedrängen sie den Packer, sich eine Uniform überzuziehen und so verkleidet am Appell teilzunehmen. Unter Drohungen zwingen die Soldaten ihn später, die Identität des vierten Kameraden anzunehmen.

Im Laufe des Stückes, in dem die zehn Darsteller deutsch und englisch sprechen, nimmt fast jeder Darsteller eine andere Identität an. Auch für die Zuschauer, die des Englischen nicht mächtig sind, ist es gut verständlich – dafür sorgen Mimik, Gestik und die Musik.

Arthur Shettle hatte im Laufe seiner Karriere auch Brecht inszeniert, er findet das in Wust gezeigte Lustspiel „sehr interessant, intellektuell und satirisch, ein gutes Beispiel für politisches Theater“. Es sei zwar schwere Kost, aber wichtig. Dieses Stück in Deutschland zu inszenieren, sei eine Herausforderung.

Karten gibt es unter 039323/75160 oder unter 039323/75656 für je 10 Euro, an der Abendkasse für 12 Euro. Ein Kombiticket (mit Konzert) kostet im Vorverkauf 18 Euro.