In einer Selbsthilfegruppe ist es möglich, sich mit Betroffenen über die eigene Krankheit auszutauschen. Parkinson-Erkrankte wollen eine solche in Havelberg gründen.

In Havelberg soll eine Selbsthilfegruppe Parkinson entstehen. Die in Stendal sucht weitere Mitstreiter.

Havelberg. - Bei manchen kommt sie schleichend, bei manchen akut: die Erkrankung Parkinson. Die Symptome sind verschieden, ebenso die Behandlungsmöglichkeiten. Um sich unter Betroffenen austauschen zu können, sind Selbsthilfegruppen für viele eine gute Sache. So sehen das auch zwei Havelbergerinnen, die noch in Stendal organsiert sind. Sie haben einen Aufruf gestartet, um solch eine regionale Gruppe in Havelberg zu gründen.

Bisher fahren die beiden Frauen nach Stendal, wo es eine Parkinson-Gruppe gibt. Dorthin kommen Frauen und Männer aus dem gesamten Landkreis. Weil das mit langen Fahrtwegen verbunden ist, wollen die Havelbergerinnen es probieren, eine Gruppe hier zu bilden. Zugleich werben sie aber auch für die Stendaler Gruppe, die sich über Zuwachs freut. In beiden Fällen gilt: An Parkinson Erkrankte und ihre Angehörigen, die sich dafür interessieren, können sich an die Selbsthilfekontaktstelle des Paritätischen in Stendal wenden. Ansprechpartnerin ist Astrid Elling, Telefon 0171/8142712, E-Mail: aelling@paritaet-lsa.de

Sie sei langsamer geworden, hatte Muskelschmerzen, Geschmacksstörungen, Bluthochdruck und ein inneres Flattern, berichtet eine Betroffene aus Havelberg vom Beginn ihrer Krankheit. Sie schob das zunächst auf Corona. Sie war gerade an dem Virus erkrankt. Doch es wurde nicht besser und gerade unter Stress wurden die Symptome schlimmer. Der Besuch bei der Neurologin brachte die schockierende Diagnose: Parkinson.

„Bekannt ist bei vielen ja das nicht mehr Haltenkönnen der Kaffeetasse. Doch gibt es tatsächlich viele verschiedene Symptome“, berichtet die Havelbergerin, die sich gemeinsam mit einer Bekannten dann entschloss, der Selbsthilfegruppe in Stendal beizutreten. Einmal im Monat ist dort Treff. „Das wäre hier auch denkbar“, sagt sie. Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten, Tipps und Hilfe von Betroffenen, Hinweise zur gesunden Ernährung, Tipps für mehr Bewegung im Alltag, gemeinsame Aktivitäten wie zum Beispiel Schwimmen oder Wandern gehen, sind die Ziele der Selbsthilfegruppe. Und auch, Freunde zu finden und gemeinsam Spaß zu haben. Das alles haben die beiden Frauen auf blaue A-5-Blätter gedruckt, die sie in der Region auslegen und aufhängen.

Alleine kämpfen ist doof

„Wir freuen uns, wenn sich Betroffene und ihre Angehörigen melden. Es ist einfach besser, mit Menschen über die Krankheit zu sprechen, die wissen, worum es geht, denn alleine kämpfen ist doof“, sagt die Havelbergerin.

Parkinson ist nach der Alzheimer-Krankheit die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Nervenzellen werden im Gehirn geschädigt. „Die Krankheit wird man nicht wieder los. Es geht darum, das Fortschreiten aufzuhalten, die Erscheinungen zu minimieren und vor allem, den Tag mehr zu genießen. Das geht auch in einer Selbsthilfegruppe sehr gut.“

In Havelberg hat es bereits eine solche Gruppe gegeben, vielleicht lässt sie sich wieder aktivieren.