Pfarrer und Kirchenführer in Sandau zufrieden mit Saison

Die Saison in der Kirche Sandau ist zu Ende gegangen. In einem turbulenten Jahr mit Corona-Einschränkungen war der Kirchturm ein Ort für alle, die ihr Fernweh in der Nähe stillen wollten.

Sandau - Jedes Jahr dasselbe. Die Saison der Kirche in Sandau ist zu Ende. „Ich weiß schon nicht mehr, was ich dazu sagen soll“, sagt Pfarrer Hartwig Janus. „Ihr seid das Gesicht der Kirche und der Stadt. Ohne euch hätte das nicht so toll geklappt“, richtet Janus dankende Worte an die ehrenamtlichen Kirchenführer und zahllosen Aussteller der diesjährigen Sandauer Miniaturwelten. Doch war die Saison auch erfolgreich?