Zwölf Jahre waren Hartwig und Catharina Janus im Pfarramt in Sandau tätig. Der Pfarrbezirk umfasst die Gemeinden in Garz, Kamern, Klietz, Kuhlhausen, Rehberg, Sandau, Scharlibbe, Schönfeld, Warnau und Wulkau.

Sandau - Vor zwölf Jahren, am 1. Juni 2011, hatten Catharina und Hartwig Janus das Pfarramt in Sandau übernommen. Vorher waren sie im Ausland tätig. Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland bot offene Pfarrstellen. Heute ist es in vielen Bereichen so, dass Leute gesucht werden, damals war es ein Punkt, der für die Region sprach. Zudem hatte persönlich alles gepasst. Das Pfarrerehepaar Janus fand einen Wohnort nach seinen Vorstellungen. Beide haben ihre Wurzeln in Schleswig-Holstein.