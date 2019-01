Auf der Grünen Woche in Berlin wirbt die Hansestadt Havelberg für Besuche in der Elb-Havel-Region.

Havelberg l Natürlich geht es dabei auch um den Pferdemarkt. Der soll im Bereich der Pferdeshows noch attraktiver werden. Eine Hochzeit wäre wieder wünschenswert. „Wir wollen weiterhin am Heiraten auf dem Pferdemarkt festhalten“, sagt die Leiterin der Havelberger Touristinformation Marina Heinrich. Nach der Premiere im Jahr 2017, als sich gleich drei Brautpaare zur Eröffnung des Pferdemarktes vor vielen Zuschauern das Jawort gegeben haben, war es im vorigen Jahr ein Paar, das sich zum Pferdemarkt traute. Für 2019 soll es wieder einen Aufruf geben.

Heiratswillige bitte melden

„Ulf und Benita hat es bei uns sehr gefallen. Sie fühlten sich rundum wohl“, denkt Marina Heinrich an die Hochzeit 2018 zurück. Zur standesamtlichen Trauung war das Paar am Vormittag mit der Kutsche zur 300 Jahre alten Domkurie D8 gefahren, wo der italienische Renaissancegarten für die romantische Umrahmung einer Hochzeit sorgt. Am Nachmittag führte ihre Kutsche den langen Tross an, der über den Festplatz zur Eröffnung des größten Havelberger Spektakels zum Festzelt fuhr. Dort war es kein Geringerer als „Winckelmann“, der die Trauung vornahm. Hochzeitstorte, Lebkuchenherz, Marktplakat und Blumen waren die ersten Hochzeitsgeschenke, die es von der Hansestadt gab. Rummelspaß und ein Hubschrauberrundflug folgten später. All das würde auch 2019 ein Brautpaar erwarten. Um einen weiteren Anreiz für die Entscheidung zu einer Hochzeit auf dem Pferdemarkt zu geben, überlegt die Stadt zudem, auch einen Reisegutschein für die Hochzeitsreise anzubieten, berichtet Marina Heinrich. Noch ist der neue Aufruf nicht gestartet. Sollte sich ein Paar für die Hochzeit auf dem Pferdemarkt interessieren, kann es sich aber schon bei Marina Heinrich in der Touristinformation melden.

„Wilde Maus“ ist mit dabei

Um den Pferdemarkt noch attraktiver für die Besucher zu machen, soll der Platz für die Pferdeshows noch mehr bespielt werden. Karina Vandersee, die seit mehr als 20 Jahren Showprogramme zum Markt zeigt, soll wieder mit dabei sein. Zudem sind bereits Vorabsprachen mit der Asgard Pferdeshow & Falknerei aus Dettmannsdorf in Mecklenburg-Vorpommern erfolgt. Das Zusammenspiel von Pferden und Greifvögeln in einer Show dürfte ein spannendes Erlebnis werden.

Abschied von Comanche

Die Pferdeshows sind bei den Pferdemarktgästen sehr beliebt. Stets sammeln sich viele kleine und große Zuschauer zu den Aufführungen rund um den Platz, um zu sehen, was Mensch und Tier zu leisten vermögen. 2018 gab es rührende Augenblicke, als Karina Vandersee ihr „Seelenpferd“ Comanche offiziell aus dem Showgeschäft verabschiedete. 22 Jahre zuvor hatte die Stunt­reiterin den Schecken in Havelberg auf dem Pferdemarkt gekauft und sich bald darauf mit ihrer Comanchen-Pferde-Ranch selbständig gemacht.

Schaustellerplatz ist fast voll

Der Pferdemarkt 2019 findet vom 5. bis 8. September statt. Die Vorbereitungen dafür laufen das ganze Jahr über. Wie Marktmeister Dieter Härtwig berichtet, sind die Verträge mit den Schaustellern zu 90 Prozent geschlossen. Wie immer werden 80 Schausteller mit 110 Geschäften im Havelberger Mühlenholz für Rummelspaß sowie Essen und Trinken sorgen. Eine Attraktion dürfte die Achterbahn „Wilde Maus“ sein, die die doppelte Länge der bisherigen hat. Auch ein großer Kettenflieger ist mal wieder mit dabei. Mit dem „Propeller“ geht‘s auch 2019 turbulent durch die Lüfte.