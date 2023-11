Das Martinsfest am Pflegeheim und der Zug mit dem Martinsreiter zur Kirche in Sandau im Kreis Stendal gehören zusammen. Kinder backen am Tag vorher Martinshörnchen.

Sandau. - Das Martinsfest in Sandau im Kreis Stendal hatten Kinder der Christenlehre-Gruppe mit Gemeindepädagoge Andreas Gierke vorbereitet. Den Auftakt bildete das Martinsspiel auf dem Gelände vom Altenpflegeheim, dadurch konnten die Bewohner dabei sein. Die Kinder spielten die Geschichte vom Martin, der als Soldat des Kaisers seinen teuren Mantel mit einem Bettler teilte. Das war nach den Worten von Andreas Gierke zum einen ein Opfer für den Bettler, zum anderen musste er seinen zerschnittenen Mantel beim Dienstherren bezahlen.

Nach dem Spiel ging es zusammen mit dem Martinsreiter Richtung Kirche. Auf dem Pferd saß René Brandt aus Neukamern. Eltern und Kinder hatten ihre bunten Laternen dabei, auch unterwegs wurde gesungen. In der Kirche gab es die Martinshörnchen zum gemeinsamen Teilen. Die Hörnchen wurden aus rund neun Kilogramm Teig am Tag zuvor in Kamern im „Grünen Haus“ von den Kindern selbst gebacken, zirka 40 Kinder hatten geholfen. Heidemarie Breit und Peter Busse hatten in der Kirche warme Getränke vorbereitet.FOTO: Max Tietze