Pläne fürs Gemeinschaftshaus stoßen in Schönfeld auf breite Ablehnung

Schönfeld - Auf der Ratssitzung in Kamern hatte Bürgermeister Arno Brandt über diese Planungen kurz informiert: Das recht kleine Dorfgemeinschaftshaus an der Feuerwehr in Schönfeld könnte im kommenden Jahr erweitert werden. Nach dessen Umbau sollte dann die alte Schule, welche wegen ihres größeren Raumes zumeist für Feiern und Veranstaltungen genutzt wird, verkauft werden. So weit die Theorie ...