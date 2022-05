Planung für Rathaus in Sandau wird noch geändert

Der Umbau des Sandauer Rathauses wird entgegen der Ankündigung auf der jüngsten Sitzung kein Thema der Ratssitzung am 8. Dezember, weil die Entwurfsplanung bis dahin nicht fertig wird.

Eine große Aufgabe der neuen Sandauer Bürgermeisterin wird es sein, den schon lange geplanten Rathausumbau endlich in die Tat umzusetzen.

Sandau - Wie Bürgermeisterin Claudia Lange auf Nachfrage informierte, hänge die Verzögerung mit Änderungen am außen liegenden Fahrstuhlturm, der Verkleidung der Außentreppe sowie der Lüftungsanlage zusammen. Das wurde am 9. November abgestimmt. Ziel war eine kostenoptimierte und zweckmäßige Planung. Erst in der kommenden Woche findet dazu die Abstimmung mit dem Planer statt.