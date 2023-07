Mit Hubschrauber und Fährtenhund hat die Polizei am Dienstag in Havelberg intensiv nach einem vermissten Senior gesucht.

Vermisster Senior wird in Havelberg tot aufgefunden

Die Polizei hat am Dienstag in Havelberg nach einem vermissten Senior gesucht.

Havelberg - Nachdem ein 88-jähriger Mann am Dienstagvormittag in Havelberg von einem Seniorenheim als vermisst gemeldet worden war, hatte eine intensive Suche begonnen. In sozialen Netzwerken gab es auf privaten Kanälen auch Fotos von dem Mann.