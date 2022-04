PoP-Knotenpunkt in Klietz wird 900 Kunden versorgen

Insgesamt 33 Tonnen Gewicht hängen hier am Drehkran. Die in Polen gebaute Station kann bis zu 8000 Haushalte mit Breitband versorgen.

Klietz - Nur eine Viertelstunde war nach der Ankunft auf dem Tieflader vergangen, das schwebte die 32 Tonnen schwere und komplett bestückte Verteiler-Station bereits über ihrem neuen Standort. Dieser befindet sich am Kamp in Klietz direkt neben dem Parkplatz. Nach Wust ist dies bereits das zweite Gebäude, ein drittes wird innerhalb der Verbandsgemeinde in Rehberg aufgestellt. Für Havelberg wird eine Station in Müggenbusch folgen. Weil die Übertragung des Signals im Glasfasernetz verlustfrei erfolgt, sind bei dieser Technik weniger Knotenpunkte vonnöten.