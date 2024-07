Konzentration war bei den Prüfungen in der Dressur und beim Springen in Schönhausen gefragt, bei Pferd und Reiter.

Schönhausen. - Das Reitturnier in Schönhausen hat seit Jahrzehnten einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Region. In den vergangenen Jahren sind die Zahlen der Teilnehmer und Nennungen wieder enorm gewachsen. Drei Tage Reitsport auch in hohen Leistungsklassen anzubieten, verlangt viel von Organisatoren und Helfern, die das Ganze ehrenamtlich schultern. Die Volksstimme hat sich mit Lisa Hellmuth vom Reiterverein „Fürst Bismarck“ auf dem Platz umgeschaut. Sie begleitet das Turnier in Schönhausen als Tierärztin.