Maler gründete private Akademie in Berlin

Carl Gussow wurde am 25. Februar 1843 als Zwilling mit seinem Bruder Friedrich in Havelberg geboren. Die Familie lebte an der Lehmkuhle. Sein Vater war als „Bau-Conducteur“ tätig. Bald nach der Geburt der Söhne zog er nach Brandenburg an der Havel, wo er als Stadtbaurat arbeitete.

Der junge Carl Gussow besuchte das Klostergymnasium in Zerbst und ging zur Ausbildung nach Weimar an die Kunstschule. Nach Studienreisen nach München 1867, wo er im Atelier des Historienmalers Piloty arbeitete, und Italien kehrte er nach Weimar zurück und übernahm dort 1870 eine Professur. Von 1874 bis 1876 wirkte er als Professor an der Kunstakademie in Karlsruhe, von dort wechselte er an die Kunstakademie Berlin.

1880 stellte Gussow seine akademische Lehrtätigkeit ein und gründete in Berlin eine private Akademie, die vor allem Frauen besuchten, denn sie durften damals nicht studieren. Zu seinen heute bekanntesten Schülerinnen zählt Mete Fontane, die Tochter Theodor Fontanes.

1892 siedelte der Maler nach München über, wo er bis zu seinem Tod am 27. März 1907 in Neu-Pasing lebte.

Bilder von Carl Gussow befinden sich heute etwa in der Nationalgalerie in Berlin, in München und in Weimar sowie in Privatbesitz.