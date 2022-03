Prignitz-Museum in Havelberg dokumentiert die Entwicklung an Elbe und Havel

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“ heißt die neu gestaltete Ausstellung zur Siedlungsgeschichte in Altmark, Prignitz und Havelland im Prignitz-Museum Havelberg. Sie dokumentiert 10.000 Jahre Geschichte. - Teil 1

Museumsleiterin Antje Reichel (rechts) und Mitarbeiterin Dorothea Kohtz freuen sich, Besucher in der neugestalteten Ausstellung zur Siedlungsgeschichte ?Nichts ist so beständig wie der Wandel? begrüßen zu können.

Havelberg - Von den Anfängen in der Steinzeit über die Kolonisation im Mittelalter bis zur Industrialisierung der Neuzeit informiert das Prignitz-Museum in Havelberg über die Siedlungsgeschichte an Elbe und Havel. Die Ausstellung konnte dank Fördergeldern vom Land sowie Geldern des Landkreises Stendal, zu dem das Museum gehört, völlig neu gestaltet werden. Seit Juni kann sie besucht werden. In zwölf Themen beleuchtet sie die Entwicklung der Landstriche an Elbe und Havel mit der Altmark, der Prignitz und dem Havelland.