„Pro Krankenhaus Havelberg“ lädt zum Jahresausklang mit Herz(en)

Mit einer Großdemo will „Pro Krankenhaus Havelberg“ im neuen Jahr erneut für eine bessere Gesundheitsversorgung in der Region kämpfen. Es geht ums Gesundheitszentrum.

Havelberg - Fröhliche Weihnachtslieder erklingen am Sonnabendnachmittag am Havelberger Dom. Neben dem Tannenbaum lodern in einer Feuerschale wärmende Flammen. Ringsum sitzen und stehen Mitglieder und Unterstützer von „Pro Krankenhaus“. Der Verein hat zum Jahresausklang auf den Domplatz geladen – an diesen grenzt das frühere Krankenhaus.