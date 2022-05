„Pro Krankenhaus Havelberg“ übergibt Brief an den Gesundheitsminister

„Pro Krankenhaus Havelberg“ kämpft unermüdlich weiter für eine ordentliche Gesundheitsversorgung in der Region. Gehör verschafften sich Mitglieder wieder in Berlin.

Holger Schulz von "Pro Krankenhaus Havelberg" zeigt den Brief an Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

Havelberg - Das bundesweit agierende Bündnis Klinikrettung hat am Dienstagvormittag in Berlin eine Petition an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) übergeben. Unterschriften waren gesammelt worden, um weitere Klinikschließungen zu verhindern. Mit dabei waren elf Mitglieder des Vereins „Pro Krankenhaus Havelberg“.