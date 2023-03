Auf dem Klosterhof am Havelberger Dom präsentieren die Profiköche am Ende gemeinsam mit ihren „Hilfsköchen“ die verschiedenen leckeren Gerichte.

Havelberg - Kürbis-Nocken, Gnocchi mit Trüffeln, Wurzelfleisch mit Apfelkren, Stinte in Haferflockenhülle, Zunge mit Rotweinmayonnaise, Würstchen im Brotmantel, polnisches Bigos, Kutscherproviant – nur einige der Leckereien, die am Montag im Kreuzgang am Havelberger Dom zubereitet worden sind. Köche aus sechs Restaurants und Hotels in Havelberg, Tangermünde und Arendsee ließen sich bei „Altmark kocht“ in die Töpfe und Pfannen schauen und luden zum Verkosten ein.