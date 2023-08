Das Dutzend ist voll: Der Kinosommer in Kamern fand das zwölfte Mal statt. Filme waren am Nachmittag im Kinozelt und am Abend auf der Terrasse am Jugendklub zu sehen – und das alles auch noch bei bestem Sommerwetter.

Projektor rattert am nächtlichen Strand in Kamern

Kamern - Die Atmosphäre am Kamernschen Badestrand ist sicherlich einmalig: Hinten rattert der alte Filmprojektor, es riecht nach Popcorn und Gegrilltem, die Bäumen ringsum sind bunt angestrahlt und vorn, auf der großen Leinwand am Klubgebäude, ist die Komödie „Schwedisch für Fortgeschrittene“ zu sehen.

Wer mag, steht mitten im Film auf und holt sich Wein, Bier oder Gegrilltes – die Versorgung erledigen Mitglieder vom Förderverein der Feuerwehr. Kino ohne Popcorn? – Da würde was fehlen. Uta Freihorst bereitet es frisch zu.

Publikum wird vom Team begrüßt

Schöne Tradition ist beim Kinosommer zudem, dass das Publikum vor jedem Filmstart vom Org-Team begrüßt wird. Dazu gehören seit Anbeginn Guido Krull und Jürgen Brandt, später stießen Martin Matzke und Eyko Pohland hinzu. Letzterer sprang für den vor einigen Jahren leider verstorbenen Filmvorführer Hans Carnol ein.

Das war ein großes Glück für die Organisatoren des Kinosommers, denn Fachleute, die sich mit den alten Projektoren auskennen, gibt es nicht mehr viele. Doch sind diese ein Markenzeichen des Kinosommers – ohne deren Rattern würde etwas wichtiges fehlen.

Dieses Rattern entsteht durch ein Wunderwerk der Technik, erklärt Eyko Pohland am Projektor, welcher laut Typenschild 1962 im damaligen VEB Carl Zeiss Jena produziert worden war. „TK 35“ heißt der Projektor. Das Kürzel steht für „Tonkino-Kofferanlage“ und 35-mm-Film. Den Lichtstrahl projiziert eine Lichtwurflampe, die seitlich am Projektor befestigt ist.

Zu einem vollständigen Kino-Erlebnis gehört natürlich auch Popcorn, was Uta Freihorst frisch zubereitete. Foto: Ingo Freihorst

Zurück zum Rattern. Das stammt vom Malteserkreuzgetriebe: Der Film wird in 24 Bildern pro Sekunde ausgestrahlt, wofür jedes einzelne Bild ruckartig transportiert werden muss. Das erledigt das Malteserkreuzgetriebe.

Der Ton muss allerdings im Gegensatz dazu gleichmäßig abgegriffen werden, weshalb der Film im Projektor nach der Wiedergabe zur Beruhigung durchhängt. Die am Rand des Films befindliche Tonspur wird von einer Lampe durch einen Spalt an eine Photozelle übertragen, welche das Licht in elektrische Impulse umwandelt und an die Lautsprecher überträgt.

Zu zweit arbeitet es sich besser

Eyko Pohland hatte nach der Wende in der Havelberger Bundeswehrkaserne als Autodidakt ehrenamtlich nach Feierabend Filme vorgeführt. Regina Kohlhaus von der Soldatenbetreuung hatte ihn vor über 20 Jahren gebeten, dem Filmvorführer dort zur Seite zu stehen – denn zu zweit arbeitet es sich besser. Weshalb in Kamern mit ihm und Kerstin Beyer ebenfalls zwei Vorführer am Werke waren.

Schon im Vorfeld ist einiges zu erledigen: Viele Filmrollen werden seitenverkehrt und mit dem Ende zuerst geliefert, weshalb mühsam per Handkurbel umgespult werden muss. Allein der Kinderfilm, welcher am Nachmittag gezeigt wurde, musste 24 Male umgespult werden. Er bestand aus sechs Rollen. Jede Rolle reicht für etwa 20 Minuten Film – gewechselt wird immer bei einem Szenenwechsel.

Das Org-Team begrüßte die Gäste vorm Filmstart: Guido Krull, Jürgen Brandt, Martin Matzke und Eyko Pohland (von links). Foto: Ingo Freihorst

Mit der Zeit wird es immer schwerer, solche 35-mm-Filme zu bekommen, denn seit über zehn Jahren werden diese nicht mehr produziert. Jetzt wurde ein Film gezeigt, welcher vom Bundesfilmarchiv aus Wiesbaden kam. Der andere wurde aus Bielefeld zugesandt – dazu muss vorab immer viel telefoniert werden.

Die heutigen Filme bestehen aus Polyester, dieses Material ist haltbarer. Früher war es Zelluloid, was extrem brennbar war. Weshalb die Filmrolle traditionell aus Metall besteht.

Ein Teil vom Erlös fließt traditionell in soziale Projekte. Wie Guido Krull bei der Begrüßung der Gäste am Abend mitteilte, geht dieser in diesem Jahr an die evangelische Jugend. Diese richtet in dieser Woche im Grünen Haus wieder eine Ferienfreizeit aus – das Geld vom Kinosommer ist auch hier sehr willkommen.