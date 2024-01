Für den großen Protesttag am Montag, 8. Januar, laufen auch in Havelberg die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Ein Zeichen für den Protest der Landwirte gegen die aktuellen Beschlüsse der Bundesregierung sind die Stiefel an Ortschildern - auch in Damerow.

Havelberg. - Über 100 Leute aus der Prignitz haben sich am Donnerstagabend in Bad Wilsnack zu konkreten Absprachen für den Protest nicht nur von Landwirten getroffen. Am Montag, 8. Januar, werden relevante Straßen und Brücken dicht gemacht, auch in Havelberg, berichtet Sven Wuttke, der sich als Gewerbetreibender dem Protest anschließt und zu den Koordinatoren gehört. „Im Prinzip wird alles zugemacht, wo Autos fahren können. Wer Montag was vor hat, sollte viel Zeit einplanen oder umplanen.“

Lesen Sie auch:So werden Landwirte aus dem Kreis Stendal beim Protestieren unterstützt

In Havelberg werden voraussichtlich im Norden der Kreisverkehr und im Süden die Sandauer Brücke blockiert. Die Protestler aus dem Bereich Havelberg, zu denen außer Landwirten auch viele Gewerbetreibende gehören, werden sich am frühen Montagmorgen voraussichtlich an der Tankstelle in der Genthiner Straße treffen, um dann nach Fischbeck zu fahren. Von dort geht es dann gegen 6 Uhr im großen Korso zum Protest nach Magdeburg.

Für Feuerwehr, Polizei, Dialyse-Fahrten, Rettungsdienste und Pflegedienste etwa wird es Gassen geben, wo sie die verschiedenen Blockaden passieren können. Privatfahrzeuge und Lieferdienste zum Beispiel werden nicht durchgelassen.