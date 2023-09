Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sandau - Sport und Familie gehören in Sandau zusammen. Der Turn- und Sportverein ist mit seinen Abteilungen für Fußball, Tischtennis und Badminton als Sportverein im ländlichen Raum sehr gut aufgestellt. Beim Volksfest im Sommer fand im Badminton das Eltern-Kind-Turnier statt. Dort treten Kinder und ein Elternteil als Team zusammen an. Es geht um die Gemeinsamkeit, Kinder können zeigen, was sie schon gelernt haben. Ebenso kann es für Eltern den Einstieg in den Vereinssport bedeuten. Der Turn- und Sportverein im Elbestädtchen zeigt sich für Freizeit und Wettkampf gleichermaßen gut aufgestellt, für alle Altersgruppen bis hin zu den Senioren.