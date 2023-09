Auf ihr 70-jähriges Bestehen blickt die Schönhauser Firma Thermoplast am 15. September bei einem Tag der offenen Tür zurück. Hier wurde zu DDR-Zeiten die Kunststoff-Dachrinne erfunden.

Regenrinnen und Wickelhülsen made in Schönhausen

Geschäftsführer Markus Weissgärber in der nach der Flut von 2013 neu errichteten Produktionshalle. Thomas Pioch und Peter Brudniok (von links) richten gerade den schweren Extruderkopf neu ein.

Schönhausen - Seit zwei Jahren ist der Schönhauser Markus Weissgärber Geschäftsführer von Thermoplast – und ein echtes „Kind“ der Schönhauser Firma. Er hatte hier 1999 seine Lehre begonnen und 2021 – also mitten in der schweren Zeit der Pandemie – den Posten von Aribert Meißner übernommen. Dieser war nach vielen arbeitsreichen Jahren in den Ruhestand gewechselt.