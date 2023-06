Tausende Kitze sterben in Deutschland alljährlich bei der ersten Grasmahd in den Mähwerken. Die Landwirte Hubert, Tom und Nick Aselmeyer aus Rehberg bei Kamern sorgen dafür, dass es erst gar nicht so weit kommt.

Rehberg - In diesen Tagen ist die Nachtruhe für die drei Rehberger Landwirte beizeiten beendet: In der Frühe zwischen 4 und 5 Uhr sind sie bereits auf ihren Wiesen, um mit der Drohne Ausschau nach Rehkitzen und weiteren Tieren zu halten. Das erfolgt so früh, weil dann die Sonne noch nicht scheint. Denn dann würde die Wärmebildkamera ihrer Drohne nicht mehr so gute Bilder liefern. Das kleine Lebewesen ist auf dem Monitor an der hellen Farbe in der ansonsten dunklen Umgebung gut erkenntlich.