Traditionsturnier Mit Video: Reitturnier in Schönhausen: 1.300 Nennungen und spektakuläre Prüfungen

Das traditionelle Reitturnier in Schönhausen bei Stendal lockt dieses Jahr mit rund 1.300 Nennungen und anspruchsvollen Prüfungen in den Disziplinen Dressur und Springen in den Elbe-Ort. Reiter aus verschiedenen Bundesländern werden erwartet.