Reservisten „üben“ auf Friedhof in Havelberg

Havelberg - Auf einer auf dem Friedhof befindlichen Gedenktafel steht geschrieben: „In ehrendem Gedenken an die verstorbenen 726 Internierten des Ersten Weltkrieges aus neun Nationen des Lagers in Havelberg in den Jahren 1915 bis 1921“. Hauptsächlich Franzosen, Russen, Polen und Inder liegen hier begraben. Der Todesort für die meisten war das Gefangenenlazarett im Havelberger Internierungslager.