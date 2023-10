Ein riesiges Puzzle liegt in der Werkstatt des Tischlermeisters und Restaurators Hagen Siedler in Schönhausen: Er saniert den Schalldeckel der Kanzel aus der Kirche.

Restaurator in Schönhausen setzt Kanzel-Puzzle zusammen

Tischlermeister Hagen Siedler restauriert derzeit den Schalldeckel der Kanzel aus der Schönhauser Kirche. Viele der Stücke sind nicht nur wegen des Wurmbefalls, sondern auch wegen der unsachgemäßen Lagerung in den letzten Jahrzehnten arg marode, teils fehlen große Stücke.

Schönhausen - Wie der Schalldeckel der Kirche früher einmal ausgesehen hat, werden die wenigsten Schönhauser wissen: Er wurde beim Umbau in den 1960er Jahren abgebaut und eingelagert. Tischlermeister und Restaurator Hagen Siedler hat dessen hölzerne Einzelteile zusammengetragen, saniert und vervollständigt diese und setzt die Kuppel nun wieder zusammen. Dies erfolgt zuerst in der Werkstatt, dann wird alles auf Vollständigkeit überprüft, wieder auseinandergebaut und in der Kirche erneut zusammengesetzt.