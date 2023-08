Die Verwaltung in Deutschland soll digital werden. In der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land gibt es dazu inzwischen zwei Angebote, weitere sind in Arbeit.

Schönhausen - Viele Bereiche des täglichen Lebens sind bereits digitalisiert. Geht es jedoch um die Verwaltung, hinkt Deutschland vielen europäischen Ländern hinterher. Das soll sich nun ändern: „Alle Behörden und ihre Dienstleistungen sollen auf ein Smartphone passen“, wirbt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr.

Für die Umsetzung der Vorgaben in der Verwaltung der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land ist Philipp Müller vom Hauptamt zuständig. Seit diesem Jahr befasst sich der Digitalisierungsmanager mit dem „digitalen Rathaus“, wie das Projekt auch genannt wird – ebenso wie die Software dazu. Diese stammt von der Firma Innocon aus Tangermünde, welche die Ausschreibung gewonnen hatte.

Tangerhütte als Vorbild

Dieselbe Software nutzt übrigens auch die Verwaltung der Einheitsgemeinde Tangerhütte, die beim digitalen Rathaus Vorreiter im Bundesland ist. „Wir haben einen guten Draht zu den Tangerhüttern“, erklärt Verbandsgemeindebürgermeisterin Steffi Friedebold. Zudem wurde eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe „Digitalisierung“ ins Leben gerufen, in der neben den Amtsleitern verschiedene Abteilungen vertreten sind - und wo auch schon weitere Mitarbeiter wie die Kita-Leiter mitwirkten. „Wir machen uns also auch selbst Gedanken“, erläutert Steffi Friedebold, dass man nicht nur nach Tangerhütte schaut.

Ohnehin ist die Übernahme 1:1 von dort gar nicht möglich. Der größte Unterschied: Tangerhütte ist eine Einheitsgemeinde, besitzt also nur einen Haushalt. Das Elbe-Havel-Land ist eine Verbandsgemeinde – hier gibt es sechs Mitgliedsgemeinden und deshalb insgesamt sieben Haushalte.

Das ist auch das Problem beim Erstellen der weiteren digitalen Dienstleistungen. Bislang war es relativ einfach: Angeboten werden inzwischen die Terminbuchung im Einwohnermeldeamt sowie alles rund um die Hundesteuer.

Verbandsgemeinde hat sieben Haushalte

Nun aber wird es komplizierter: Viel genutzt wird das Lastschriftverfahren, was derzeit in Arbeit ist. Hier ist einiges mit den Banken zu klären – oder auch, wie die Unterschrift geleistet werden kann. In Tangerhütte erfolgt Letzteres über einen Bestätigungsbutton.

Dann ist beim Programmieren zu beachten, um welche Überweisung es sich handelt. So gehen die Grundstücks- oder die Gewerbesteuer aufs Gemeindekonto, die Kita-Beiträge fließen wiederum aufs Konto der Verbandsgemeinde.

Weil es so komplex ist, stehen andere Verbandsgemeinden erst am Anfang, die Nachbarn aus Arneburg-Goldbeck begannen ebenfalls erst jetzt damit. Das Elbe-Havel-Land ist da schon etwas weiter. Nicht nur die Software ist zu programmieren, sondern – wenn man so will – auch die Mitarbeiter. Zweck der Digitalisierung ist, sie zu entlasten und Papier einzusparen.

Das digitale Rathaus ist rund um die Uhr geöffnet. Geplant ist zudem, den Briefverkehr digital abzuwickeln – das soll dann die Post erledigen.

Auf der Internetseite der Verbandsgemeinde ist oben in der Menüleiste auch die „Verwaltung“ zu finden. Tippt man darauf, öffnet sich ein Untermenü, wo das „Digitale Rathaus“ zu finden ist. Noch schneller geht es aber, wenn man auf der Startseite auf den Button „Digitales Rathaus und Terminvergabe“ klickt.

Man kann, aber muss kein Konto anlegen

Es öffnet sich ein Willkommen-Menü, was auf den ersten Blick manchen Nutzer abschrecken könnte. Denn man kann sich hier registrieren, muss es aber nicht. Ein Vorteil des „Bürger-Kontos“ ist, dass man – so ist es geplant – irgendwann mal einen Newsletter erhält. Zum Beispiel mit Stellenangeboten. Oder, dass man beim nächsten Antrag nicht wieder alle Angaben eintragen muss.

Wer das überspringen will, klickt mit der Maus auf „Online-Dienste“, wonach sich im Browser ein weiteres Fenster öffnet. Die meisten der Angebote stammen vom Landkreis, ganz unten ist aber auch die Verwaltung der Verbandsgemeinde vertreten: Unter dem Buchstaben „H“ wie Hunde, die man hier an-, um- oder abmelden kann. Ganz unten findet sich das Menü „Termin buchen“ – dieser ist vorerst nur fürs Meldeamt. Weitere sollen folgen.