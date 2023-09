Zur Ausstattung mit Informationstechnik gibt es für den Schulverbund Klietz-Sandau Fördergeld. Eine Digitaltafel am Standort Sandau gibt Ausblick auf Zukünftiges.

Sachsen-Anhalt gibt Geld für Schulen in Sandau und Klietz

Sandau - In den Schulen der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land wurde trotz knapper Kassen im Haushalt im Bereich Digitalisierung schon einiges auf den Weg gebracht. Weitere Fördergelder stehen jetzt für den Grundschulverbund Klietz-Sandau zur Verfügung. Für die Ausstattung mit Informations- und Kommunikationstechnik wurde über den Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) finanzielle Unterstützung beantragt und bewilligt. Bildungsstaatssekretär Jürgen Böhm vom Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt überbrachte der Verbandsgemeinde einen Bescheid in Höhe von 46000 Euro für den Schulstandort Sandau. Die Übergabe erfolgte in der Grundschule des Elbestädtchens, wo sichtbar wurde, wie eine ländliche Schule sich dem Projekt Digitalisierung stellt. Die Verbandsgemeinde erhielt für den Schulstandort Klietz die Zusage von 51000 Euro.