Sänger aus Schönhausen spenden für Flutopfer in der Eifel

Viele Sänger vom Gemischten Chor Schönhausen waren 2013 von der Elbeflut betroffen. Die damals erlebte Solidarität gaben sie jetzt weiter – in Form einer Spende für einen Chor in der Eifel.

Schönhausen - Roswitha Breuer im vom Hochwasser in der Eifel stark betroffenen Schleiden-Gemünd spülte gerade gerettetes Geschirr und Gläser, als ihr Telefon klingelte. „Schon wieder so ein Werbeanruf“, dachte sie mit Blick auf die fremde Telefonnummer. Am anderen Ende meldete sich eine fremde Stimme: „Hier spricht Herr Pollee aus Schönhausen, dem Geburtsort von Bismarck.“ „Ja und was habe ich damit zu tun“, kam die nicht gerade erfreute Gegenfrage. „Ich rufe an, weil unser Chor ihren Chor nach der furchtbaren Flut unterstützen möchte“, erklärte der Schönhauser.