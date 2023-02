In Sachen Gesundheitszentrum in Havelberg gibt es Bewegung. Salus und der Verein „Pro Krankenhaus“ haben sich im früheren Krankenhaus die Räume fürs MVZ angeschaut.

Salus besichtigt in Havelberg Räume fürs Gesundheitszentrum

Holger Schulz, Vorsitzender von „Pro Krankenhaus Havelberg“, im Gespräch mit Heidi Köhler, Chefin der Salus-Praxis GmbH. Er berichtete ihr von einem weiteren Arzt, der tageweise in Havelberg arbeiten könnte.

Havelberg - Einen Fortschritt im Kampf für eine vernünftige medizinische Versorgung sieht der Verein „Pro Krankenhaus Havelberg“ in dem Arbeitstreffen, das es am Mittwoch im früheren Havelberger Krankenhaus gegeben hat. Dort befinden sich im Untergeschoss die Räumlichkeiten, in denen das durch die Salus geplante Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) eingerichtet werden könnte.