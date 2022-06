Salus geht für Havelberg mit Charme auf die Suche nach Ärzten

Im Internet und in sozialen Medien wirbt Salus um Ärzte für Havelberg. Auch der Imagefilm der Stadt ist dort zu sehen.

Havelberg - In der Hansestadt Havelberg lässt es sich gut leben und arbeiten. Davon berichten Einwohner der Stadt, die hier geboren oder später hergezogen sind. Als Havelberg-Botschafter wollen sie damit andere überzeugen, in die Stadt an Havel und Elbe zu ziehen und hier zu arbeiten. Vor allem Ärzte.