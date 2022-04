Sandauer Aktive müssen Nachschub holen

Wer die Einhaltung der Hygiene-Auflagen nicht scheute, konnte sich am Vortag des Einheitsfeiertages über viele Besucher freuen. Beim Straßenfest in Neukamern ebenso wie bei den Oktoberfeuern in Schollene und Sandau.

An der Feuerschale auf dem Hof des Gerätehauses zündeten die Sandauer ihre Fackeln für den Umzug an.

Neukamern/Schollene/Sandau - Endlich konnte der erst im Vorjahr gegründete Dorfverein in Neukamern beweisen, was er so alles auf die Beine stellen kann: Das Straßenfest am Sonnabend zog bei bestem Herbstwetter Besucher aus der gesamten Umgebung an. Auf der Wiese am Dorfteich, im Ort eher als „Tümpel“ bekannt, saß man gemütlich bei Kaffee und Kuchen zusammen. Wer's deftiger mochte, konnte Fisch oder Gegrilltes essen.