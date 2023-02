Mit ihren 40 Angestellten ist die VKT-Kunststofftechnik in Sandau einer der größten Produktionsbetriebe in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land. Seit 15 Jahren wird sie von Ole Hölscher geleitet.

Sandau - Die Firma im Wulkauer Weg produziert seit 1990 Extrusionsprofile für die Möbelindustrie. Die dekorativen Profile aus der Elbestadt in unterschiedlichsten Farben, Veredelungen und Ummantelungen finden sich in Wohnmobilen und -wagen, in Büromöbeln oder Küchenzeilen. Somit sind bereits Millionen Menschen ohne es zu wissen mit den Produkten „Made in Sandau“ in Berührung gekommen.