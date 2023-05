Mit einem Glas Sekt weihten die Sandauer ihre neue E-Bike-Ladestation an der Kirche ein. Mit dabei waren auch die Sponsoren von Avacon und Lotto-Toto. Die Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land ließ sechs Säulen aufstellen.

Sandauer weihen E-Bike-Ladesäule an der Kirche ein

Jeanett Czinzoll, Steffi Friedbold, Astrid Wessler, Claudia Lange, Wolfgang Hellwig und Carsten Birkkholz (von links) weihten die Ladesäule an der Kirche in Sandau ein.

Sandau - An sechs Stellen n der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land stehen jetzt einsatzbereite Ladestationen für elektrisch betriebene Fahrräder. Damit besitzt die Verbandsgemeinde wahrscheinlich das dichteste Netz an diesen Stationen im Bundesland, wie gestern in Sandau bei der Einweihung der dortigen Ladestation zu erfahren war. Astrid Wessler von der Lotto-Toto GmbH berichtete, dass von den insgesamt 47 Stationen allein elf im Landkreis Stendal aufgestellt wurden, davon das Gros im Elbe-Havel-Land.