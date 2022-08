Waldbrandnachsorge Schichtbetrieb im Hohengöhrener Brandwald

Schwarzer Waldboden und ebensolche Bäume erinnern an das schlimme Geschehen, was am Donnerstag auf einer Wiese bei Hohengöhren seinen Anfang nahm: den großen Waldbrand. Jetzt wird hier rund um die Uhr Wache gehalten.