Video: Wo in Klietz die „10“ nicht gleich den Sieg des Schützen bedeutet

Klietz - Schützen mit Gehörschutz, knallende Geräusche, wenn die Geschosse den Lauf verlassen, und der Geruch von verbranntem Pulver in der Luft – all das gibt es in der Klietzer Schießanlage nicht. Hier macht es nur „plopp“, wenn der Zeigefinger den Abzug berührt und das Diabolo seinen zehn Meter langen Weg zur Zielscheibe sucht. Geschossen wird ausschließlich mit Luftgewehren und Luftpistolen. Im Oktober war die Anlage eingeweiht worden.